Движение по двум участкам автодороги "Колыма" в Якутии открыли по одной полосе

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Движение по двум участкам федеральной автодороги "Колыма" в Томпонском районе Якутии возобновлено по одной полосе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

Накануне движение по одному участку было закрыто из-за схода оползней на проезжую часть в результате проливных дождей, по второму - из-за подтопления после повышения уровня воды реки Восточная Хандыга.

"С 20:00 (время местное) 26 августа открыто движение по одной полосе для всех видов транспорта на участках: км 546 - км 565 и км 599 - км 610 федеральной трассы Р-504 "Колыма". Дорожные службы устранили последствия оползней и продолжают держать ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.