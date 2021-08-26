На форумах "Евразия Global" за три года распределили гранты на сумму более 25 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Участники молодежных форумов "Евразия Global" в течение трех лет получили гранты на общую сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росмолодежи.

"Евразия Global" - единственный российский молодежный форум, в рамках которого проходят грантовые конкурсы и для российской молодежи от Росмолодежи, и для зарубежной - от Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. За последние три года общий грантовый фонд составил более 25 млн рублей. Эти средства пошли на реализацию социальных проектов молодежи мира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за три года спикерами и экспертами очной и онлайн-программ стали около 600 гостей форума, было создано более 300 проектов.

"Проекты в большинстве своем направлены на международное сотрудничество и упрочнение связей между молодежными организациями государств. В частности, они предусматривают проведение международных форумов, конференций, фестивалей, создание единого информационного пространства, возрождение исторической дружбы, поддержку соотечественников", - говорится в пресс-релизе.

В Росмолодежи отметили, что форум "Евразия Global" пройдет со 2 по 8 сентября в Оренбурге. Уже второй год подряд форум поддерживает ЮНЕСКО. В этом году основной темой мероприятия будет креативная экономика. "Более 75% деловой программы посвящено этому модному направлению. Участники обсудят с экспертами компетенции успешного профессионала будущего, молодежное предпринимательство, новые медиа, устойчивое развитие и разумное потребление, креативные индустрии, тренды новой реальности и многое другое. Особое внимание будет уделено работе участников со специалистами в проектных офисах", - добавили организаторы.