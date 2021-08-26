Мишустин назвал нижегородский регион одним из лидеров в подготовке IT-специалистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился в четверг с проектом строительства IT-кампуса, который появится на территории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что предполагается создание образовательного пространства для 7 тыс. студентов, а работать здесь смогут 550 преподавателей. Территория объединит в себе собственно IT-кампус и межвузовский кампус, проживать на ней смогут 5 400 студентов (1 200 и 4 200 для каждого из кампусов соответственно).

Мишустин подчеркнул, что идея создания кампусов мирового уровня отражена в национальных целях развития. По его словам, именно в них и зарождается дух университетов мирового уровня. Премьер заметил, что "нижегородская земля - одна из лидеров в подготовке IT-специалистов". Поэтому, по его мнению, создание университетов мирового уровня и IT-кампусов - это звенья одной цепи. "Это достойное образование для наших молодых людей. Я уверен, что это надо делать там, где уже есть традиции, профессионализм и образование", - сказал премьер-министр.

"Я очень надеюсь, что вы нас пригласите, когда будет открываться этот замечательный кампус, на его открытие. А ребятам, которые будут там учиться, хочу пожелать удачи", - заключил премьер.