В Вологодской области возобновят работу театры и кинотеатры с 27 августа

ВОЛОГДА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области отменили ряд ограничений по коронавирусу в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью. С 27 августа возобновят работу театры, кинотеатры, концертные залы, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Мы приняли решение о снятии ряда ограничении. С 27 августа возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов и других подобных мероприятий в закрытых помещениях. Также разрешены деловые и конгрессные мероприятия. Но все они должны проходить с ограничением по загрузке зала - не более 50% и с обеспечением рассадки в шахматном порядке", - сообщил Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

По словам главы региона, вновь разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе в присутствии зрителей, но трибуны нельзя заполнять более чем наполовину. В торговых центрах разрешается работа фудкортов, до этого момента они работали только "на вынос". Также открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по дезинфекции и социальному дистанцированию, обязательному масочному режиму, подчеркнул глава региона.

Снять часть ограничений позволила ситуация с заболеваемостью: коэффициент распространения инфекции зафиксировался на уровне единицы. На сегодня госпитализировано 1 013 человек, в тяжелом состоянии 123 человек - это минимальные показатели с конца июня. "Все три показателя - коэффициент распространения, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием - у нас находятся на уровне, говорящем о стабилизации ситуации. Значит мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной привычной жизни и поэтапно снимать ранее введенные ограничения", - сказал Кувшинников.

На 26 августа в регионе выявлено 60 659 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 227 человек. Выздоровели 54 124 человека, умерли 1 581 человек.