На Кубани практически полностью восстановили курортную инфраструктуру после подтоплений

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Курортную инфраструктуру практически полностью восстановили в Краснодарском крае после августовских подтоплений, купание в море практически везде безопасно, заявил в ходе пресс-конференции первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

"Инфраструктура курортная восстановлена практически полностью, есть ряд частных территорий, которые приводятся собственниками в порядок. Я думаю, что в течение недели они с этим справятся. Что касается санитарного благополучия прибрежных территорий: у нас ограничения незначительные, где Роспотребнадзор пока добро на купание не дал, а так в принципе везде все функционирует в нормальном режиме, и пробы воды, которые берет Роспотребнадзор, показывают безопасность для человека. Ничего жизни и здоровью жителей и гостей Краснодарского края не угрожает", - сказал Алексеенко.

По данным администрации региона, только в Анапе в зону подтопления попал 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Алексеенко добавил, что кроме проб морской воды Роспотребнадзором были взяты 312 проб питьевой воды, из которых 294 показали питьевое качество, соответствующее нормативу.

Ранее сообщалось, что запрет на купание в Черном море действует в Анапе.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.