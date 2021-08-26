Кировская область обновит 12% парка пассажирских автобусов региона

КИРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области направят более миллиарда рублей в 2021 году на закупку 117 новых пассажирских автобусов, сообщил в четверг заместитель министра транспорта области Юрий Шевелев в ходе внеочередного пленарного заседания Законодательного собрания Кировской области. По подсчетам ТАСС, это позволит обновить около 12% имеющегося в регионе автопарка.

Ранее председатель правительства региона Александр Чурин сообщал ТАСС, что износ парка автобусов в Кировской области превышает 85%, троллейбусов - 89%. Всего на регулярных маршрутах в Кировской области работает более тысячи автобусов, этим видом транспорта в регионе ежегодно перевозится порядка 100 млн пассажиров, а его удельный вес в общем объеме перевозок превышает 87%.

"Впервые правительству области удалось изыскать возможность направить 1 млрд 25 млн рублей на поддержку пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Общее количество планируемых к приобретению автобусов - не мене 117 единиц, из них 67 большого класса для городских маршрутов и 50 малого класса для межмуниципальных перевозок с низким пассажиропотоком. Планируется, что все транспортные средства будут обеспечены необходимым оборудованием, кондиционерами, видеонаблюдением, электронным табло и аппаратурой "Глонас". Автобусы большого класса будут работать на природном газе", - сказал Шевелев.

По его словам, из-за ухудшения финансового состояния в связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии перевозчики не могут сами обновлять подвижной состав. "Состояние подвижного состава не дает возможности откладывать решение этой проблемы даже на среднесрочный период", - подчеркнул замминистра.

Всего, по словам Шевелева, регулярные пассажирские перевозки выполняют80 организаций различных форм собственности, но требованиям, предъявляемым к получателю субсидии, отвечает только АО КПАТ, 100% акций которого принадлежат Кировской области. Предприятие осуществляет 60 социально-значимых маршрутов и располагает автопарком из 107 автобусов, средний износ которых достигает 95%. Депутаты выразили опасение, что КПАТ - планово-убыточное предприятие (убыток в 2020 году - 50 млн, в 2021 году - 8 млн), поэтому выделение ему субсидии на автобусы нецелесообразно. "Новые автобусы КПАТ не спасут. Если автобусы возят пустые салоны, их работа будет планово-убыточной. Нужно субсидировать перевозки. Не можете напрямую субсидировать - давайте вернем льготы пенсионерам и студентам", - предложил заместитель председателя Заксобрания Владимир Костин. Шевелев пояснил, что убыток КПАТ в том числе складывает из-за изношенности автопарка, постоянной необходимости ремонтировать автобусы и закупать запчасти.

В итоге депутаты проголосовали за принятие закона о корректировке бюджета региона, которым предусматривается выделение субсидии.