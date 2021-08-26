В московских СИЗО и больницах обеспечат возможность проголосовать 17-19 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 170 участков будут организованы в Москве по месту временного пребывания избирателей, большая часть из них предполагается в медучреждениях, в том числе коронавирусных госпиталях. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На предстоящих в сентябре выборах будет организовано 167 участков в местах временного пребывания избирателей, они расположены в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения. На данных участках будет проводиться голосование без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на ряде избирательных участков, где будут голосовать военнослужащие, но не было получено необходимое согласие командиров воинских частей", - сказал Реут.

Он уточнил, что видеонаблюдение будет вестись 17-19 сентября более чем на 3,4 тыс. участках, включая три участка для электронного голосования. "На всех участках, где по тем или иным причинам не будет организовано видеонаблюдение, будут обязательно использованы видеорегистраторы, - все будет под непрерывным контролем", - подчеркнул Реут.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.