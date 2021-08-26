Учебный год в школах Северной Осетии начнется 4 сентября в связи с памятными мероприятиями

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Учебный год в Северной Осетии начнется 4 сентября в связи с памятными мероприятиями, посвященными жертвам террористического акта, который был совершен в Беслане в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в четверг.

"Торжественные линейки в школах Северной Осетии, посвященные началу нового учебного года, пройдут 4 сентября. Такие рекомендации направлены министерством образования и науки республики в образовательные учреждения республики", - говорится в сообщении.

С 1 по 3 сентября в связи с проведением в республике дней памяти жертв террористического акта, совершенного в городе Беслан в 2004 году, в школах пройдут уроки мира, памятные акции и просветительские мероприятия, День солидарности в борьбе с терроризмом.

В этом году, по прогнозным цифрам, за парты сядут 93 969 школьников, из них 10 608 - учащиеся первого класса. Количество первоклассников в республике выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 600.

"Новый учебный год стартует в республике в очном формате. Учебный процесс будет организован с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора. Второй год мы начинаем в таком режиме, поэтому у школ есть наработанный опыт, и сбоев в организации учебного процесса быть не должно. На сегодняшний день уже завершена приемка школ, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме", - сказала врио министра образования и науки республики Элла Алибекова, слова которой приводятся в сообщении.