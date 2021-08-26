В Приамурье около 30% школьных маршрутов из-за паводка являются проблемными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Более 80 школьных маршрутов в Амурской области являются проблемными из-за паводковой обстановки, что составляет около 30% от общего числа школьных маршрутов в регионе. Большинство из них к 1 сентября будут доступны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Из действующих 277 школьных маршрутов, проходящих по муниципальной и региональной дорожной сети, на сегодняшний день 85 маршрутов из-за паводковой обстановки являются проблемными", - говорится в сообщении.

По данным министра транспорта Амурской области Александра Зеленина, вопрос восстановления проезда по маршрутам взят на контроль.

"По 42 маршрутам проведется профилирование проезжей части, еще на 33 маршрутах закончатся работы к 1 сентября, в рисках у нас 10 маршрутов, по объективным причинам мы не можем их подготовить к началу учебного года, где-то до сих пор нет возможности приступить к работам, ждем схода воды. Но задачу по обеспечению безопасных условий проезда школьных автобусов мы себе ставим закрыть в максимально короткие сроки", - цитирует пресс-служба слова Зеленина.

В Амурской области с момента начала паводков восстановлено 130,55 км региональных дорог, остаются подтопленными 82 км дорог. На вечер четверга без транспортного сообщения остаются села Александровка Зейского района и село Высокое Михайловского района. Сложная дорожная ситуация сохраняется в Ромненском, Архаринском и Зейском районах.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.