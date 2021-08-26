Более 10 новых маммографов поступили в больницы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Более 10 новых маммографов, позволяющих выявлять рак груди на ранней стадии, поступили в лечебные учреждения Волгоградской области. В ближайшее время аналогичная техника поступит еще в четыре больницы, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Более 10 маммографов уже доставлены в волгоградские поликлиники №4, №5, №30, городскую поликлинику №5 города Волжского, в поликлиники районных больниц Городищенского, Котельниковского, Николаевского, Среднеахтубинского и Фроловского районов. В ближайшее время аналогичная техника поступит еще в четыре медицинские организации", - пояснили в пресс-службе.

Новое оборудование поступает в больницы региона в рамках реализации губернаторской программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области". Программой также предусмотрено проведение капитального ремонта поликлиник, подготовку и пополнение кадрового состава. На эти цели до 2025 года выделят более 11 млрд рублей.