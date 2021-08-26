Глава ЯНАО предложил масштабировать форум "Таврида" на все регионы России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Форум "Таврида", ориентированный на творческую молодежь РФ, необходимо проводить во всех регионах страны для повышения доступности дополнительного образования. Такое предложение высказал в четверг губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе Российской креативной недели.

"Справедливо уже ставить вопрос о "маленьких" "Тавридах" в 85 наших субъектах, чтобы везде был такой системный процесс, когда талантливая молодежь слетается, обменивается, к ним приезжают лучшие тренеры", - сказал Артюхов в ходе сессии на тему современного образования.

Он отметил, что за время существования "Тавриды" выработались механизмы взаимодействия между участниками форума и экспертным сообществом. Их необходимо в системном порядке масштабировать на все регионы, чтобы создавать новые возможности для творческой молодежи.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.