В Пензе начнут готовить экспертов по интеллектуальной собственности для работы с ПФО и ЮФО

ПЕНЗА, 26 августа. /ТАСС/. Филиал Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), который планируется открыть в Пензе, будет готовить специалистов для работы с поволжскими и южными регионами. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Всероссийском форуме InnoMed в Пензе.

Открытие филиала РГАИС в Пензе было включено в марте в публичную декларацию целей и задач Роспатента на 2021 года. Это будет первый филиал вуза, в котором готовят специалистов в сфере создания, управления, правовой охраны и коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности.

"Мы приняли решение о создании Поволжского филиала [РГАИС], формируем его в Пензе для работы с Поволжьем и южными субъектами. Надеемся, для Пензы, для всего Поволжья создание филиала, который будет готовить кадры, создавать возможность владения всем мировым патентным фондом, будет очень важным в деле продвижения создаваемых продуктов на российский и мировой рынок", - отметил Ивлиев.

По его словам, в филиале будет возможность пройти обучение по программам в сфере интеллектуальной собственности, связанным с юриспруденцией, экономикой, менеджментом. По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, создание филиала открывает новые возможности для продвижения пензенской продукции на экспорт. "Это будет целый центр компетенций, который поможет облегчить нашим промышленным предприятиям процесс получения патентов и выход на международный рынок", - сказал глава региона.

В ходе форума правительство Пензенской области и Роспатент подписали соглашение о сотрудничестве, по которому федеральная служба обязуется поддерживать развитие технологий и инноваций в регионе, повышать правовую грамотность через доступ к специализированным базам данных, содействовать подготовке и повышению квалификации специалистов отрасли.

Всероссийский форум InnoMed проходит в Пензе с 26 по 27 августа, он проводится в седьмой раз. Его организатором является правительство Пензенской области при поддержке Минпромторга РФ. На выставке в рамках форума представлены более 40 инновационных разработок в сфере медицины и фармацевтики от предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии и других регионов.