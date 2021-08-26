Хуснуллин призвал регионы гарантировать населению общественный транспорт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал приоритетной задачей регионов на ближайшие годы создание доступного общественного транспорта для населения. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Надо гарантированно дать людям общественный транспорт. Это - приоритетная задача на ближайшие годы. При планировании дорог считайте, сколько у вас пойдет общественного транспорта и сколько пассажиров поедет по этим дорогам", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении.

По словам вице-премьера, развитие общественного транспорта должно решить проблему загруженности дорог.

"Вице-премьер поддержал предложение Минтранса учитывать готовность документов транспортного планирования при принятии решений о выделении дополнительного финансирования регионам на реализацию мероприятий дорожного строительства в 2022 году", - уточняется в сообщении на сайте кабмина.