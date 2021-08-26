Reuters: регулятор ЕС изучает инцидент с наличием примесей в вакцинах Moderna в Японии

ГААГА, 26 августа. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает инцидент с попаданием неизвестных примесей в ампулы с вакциной от коронавируса компании Moderna в Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

Ранее японский Минздрав заявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna в связи с обнаружением неизвестных примесей, которые могли попасть в ампулы на производственной площадке в Испании.

"EMA изучает инцидент и запросило у обладателя разрешения на использование препарата информацию о возможном влиянии на поставленные в ЕС партии в дополнение к деталям о расследовании причин инцидента", - заявили агентству представители регулятора.

Согласно информации агентства Kyodo, на момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тыс. доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси. К настоящему времени в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы - 54,1 (42,6%).