Минздрав Украины прогнозирует объявление жесткого карантина в стране в ноябре

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Жесткий карантин на Украине из-за пандемии коронавируса может быть объявлен в ноябре. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун (по всей стране) могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал он в опубликованном в четверг интервью Би-би-си Украина.

Однако, отметил Кузин, если украинцы будут вакцинироваться и придерживаться социальной дистанции, то жесткого карантина можно будет избежать или перенести на декабрь - январь.

По данным замглавы Минздрава, на территории всей страны фиксируют увеличение числа заразившихся, особенно в восточных и западных регионах Украины.

За время пандемии в стране выявлен 2 278 171 заразившийся коронавирусом, из них 1 581 случай зафиксирован за прошедшие сутки. Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе 24 февраля. В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить иммунизацию до 70% взрослого населения страны до конца 2021 года. По последним данным, оба компонента вакцины получили 3 310 320 человек, один - 5 152 290.

Украина использует препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna и американскую Janssen/Johnson&Johnson корпорации Johnson&Johnson. От российских препаратов власти отказались.