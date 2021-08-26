В Ульяновске началось движение общественного транспорта по Президентскому мосту

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Маршрут общественного пассажирского транспорта с одного берега реки Волги на другой по Президентскому мосту в Ульяновске запущен в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Ульяновской области.

Ранее весь поток общественного пассажирского транспорта следовал только по Императорскому мосту. Это не было удобно жителям северной части города, которая расположена ближе к Президентскому мосту.

"Маршрут № 10 по президентскому мосту сегодня запущен", - сказала собеседница агентства.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил журналистам, что на маршрут были закуплены четыре автобуса "Симаз". "Он свяжет левую часть города с правой частью. Я считаю, что это большой подарок для жителей Ульяновска", - сказал Русских.

По словам главы города Ульяновска Дмитрия Вавилина, этот маршрут очень долго ждали жители. Он также отметил, что в целом значение левобережной развязки моста, движение транспорта по которой было запущено 25 августа, имеет огромное значение. "Благодаря этому участку автомобильной дороги продолжительность в пути к Центральной городской больнице автомобилей скорой медицинской помощи сократится на 15 минут", - отметил он.

Движение транспорта по левобережной развязке Президентского моста в Ульяновске было открыто в среду вечером. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Развязка обеспечивает съезд с Президентского моста в район Верхней Террасы - на пересечение улиц Врача Михайлова и Оренбургской. Это позволило окончательно включить Президентский мост в транспортную инфраструктуру города, отделить транзитные потоки от городского транспорта, а также существенно разгрузит Димитровградское шоссе, которое объединяет транспортные потоки с двух мостов через реку Волгу - Императорского и Президентского.