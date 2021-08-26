Кросс-индустриальность музыкального рынка обсудят в рамках Российской креативной недели

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 30 сессий, мастер-классов и презентаций, посвященных кросс-индустриальности музыкального бизнеса, запланировано в программе павильона "Музыка и саунд-дизайн", который будет работать с 26 по 29 августа в Парке Горького в рамках Российской креативной недели. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе группы российских музыкальных компаний Zvonko Group, которая является организатором павильона.

"Формируя программу павильона, мы старались показать, насколько широко музыка представлена в различных креативных индустриях и насколько глубока ее интеграция в бизнес-процессы. Каждый день посвящен отдельному "творческому союзу", общий акцент - на потенциал подобных креативных коллабораций", - отметил управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, 26 августа акцент мероприятий будет сделан на роль музыки в культуре и искусстве. 27 августа эксперты обсудят проблематику развития музыкальной индустрии в контексте взаимовлияния технологий, людей и бизнеса. В фокусе третьего дня - тема "Города и пространства". Заключительный день будет посвящен музыке и обществу.

"За четыре дня будет представлен не только ретроспективный взгляд на становление индустрии за последние 20 лет, но и полная картина текущего состояния, а также обозначены ключевые тренды и перспективы развития музыкальной индустрии России на ближайшее десятилетие", - заявил член совета Российского музыкального союза, председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев, которого цитирует пресс-служба.

О программе

26 августа на площадке будет представлена дискуссионно-развлекательная программа от звукозаписывающей компании "Фирма Мелодия" и Союза композиторов России. Ключевыми событиями музыкального павильона 27 августа станет сессия "От sound tape до стриминга: трансформация музыкальной индустрии", на которой будет представлена история становления российского музыкального рынка за последнее десятилетие. Дмитрий Коннов и Максим Дмитриев расскажут о том, как развивались технологии и отношения в этом бизнесе.

Также пройдут две презентации: 25-летие старейшего российского лейбла "Первое музыкальное", и впервые будет представлен новый лидер российского музыкального рынка - Zvonko Group, в состав которого вошли: Первое музыкальное издательство, Национальное музыкальное издательство, студия "Союз", Zvonko digital (НЦА), Soyuz Music, Effective Records.

Кроме того, музыкальный продюсер Imanbek и генеральный директор лейбла Effective Records Кирилл Лупинос проведут встречу-дискуссию, посвященную стратегии выхода музыкантов на международный рынок.

В рамках программы павильона представители крупнейших музыкальных лейблов России проведут совместный кастинг для всех желающих музыкантов, победители получат возможность заключить контракт и стать резидентом одного из лейблов.

О Российской креативной неделе

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.