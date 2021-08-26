Вакцинация против гриппа начинается в Петербурге со следующей недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания против гриппа начнется в Санкт-Петербурге на следующей неделе, в город поступило более 623 тыс. доз вакцины, сообщили в четверг в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Прививочная кампания стартует на следующей неделе. В город уже поступили более 623 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри", - говорится в сообщении.

По плану вакцинацией против гриппа в этом году должны охватить не менее 60% населения города - около 3,2 млн человек, в том числе более 488 тыс. детей. Особое внимание врачи будут уделять иммунизации групп риска - детей, беременных женщин, пожилых людей, медицинских, социальных работников и педагогов, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Высокий охват петербуржцев иммунизацией от гриппа ежегодно позволяет предотвратить эпидемический подъем заболеваемости в осенне-зимние периоды. Особенность же предстоящей прививочной кампании состоит в необходимости продолжения вакцинации от коронавируса с соблюдением интервала в один месяц между прививками. В проведении иммунизации от гриппа будут задействованы прививочные пункты от COVID-19, которые развернуты на площадке городских медучреждений", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

В аппарате вице-губернатора также отметили, что, несмотря на то, что Петербург поэтапно выходит из режимов вынужденных ограничений, в городе сохраняются риски обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Там подчеркнули, что система городского здравоохранения готова к "любому развитию эпидемической ситуации". В частности, сохраняется высокий охват тестированием населения на COVID-19, а также имеются достаточные резервы для оказания помощи пациентам с коронавирусом: развернута 5 591 койка в 12 городских и пяти федеральных стационарах.

Кроме того, в ранее перепрофилированных больницах, которые приступили к штатной работе, сохранена инфраструктура инфекционных стационаров: санпропускники, запас средств индивидуальной защиты. Также созданы резервы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, заверили в пресс-службе.

Вакцинация от коронавируса

В четверг в город также поступила очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - 65,4 тыс. доз.

"Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходимое", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Сейчас в Петербурге первичную вакцинацию прошли 1,5 млн человек, завершили цикл вакцинации - 1,4 млн. Работают 166 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 42 мобильных пунктах вакцинации.

Запас вакцины от коронавируса составляет около 430 тыс. доз, из них порядка 40 тыс. - коммерческая, предназначенная для вакцинации иностранцев.

По последним данным, в Петербурге выявили 571 162 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 547 501 человек, умерли 20 410. За последние сутки в городе выявили 1 301 случай заражения.