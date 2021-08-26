ЕС внес всю территорию Хорватии в оранжевый список по уровню распространения коронавируса

ЗАГРЕБ, 26 августа. /ТАСС/. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) к Адриатическому побережью Хорватии и столице Загребу добавил в список регионов и стран с оранжевым уровнем распространения новой коронавирусной инфекции оставшуюся территорию страны. Об этом сообщил в четверг журналистам после состоявшегося заседания национального правительства министр здравоохранения республики Вилли Берош.

"К 12 часам мы ждали новых данных в ECDC, затем мы связались с нашими источниками в Стокгольме, и они нам подтвердили, что вся Хорватия остается в оранжевой [зоне] и что красных зон нет", - подчеркнул Берош.

Добавление всей континентальной части Хорватии к внесенному ранее побережью и столице страны в этом списке свидетельствует о том, что доля подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом среди тестируемых составляет более 4%.

Шкала оценки стран по уровню распространения коронавируса Европейского центра профилактики и контроля заболеваний поделена на зеленый, оранжевый, красный и бордовый уровни. В первую категорию попадают государства с заболеваемостью ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей, или 4%, в течение двух недель, во вторую - с заболеваемостью выше 4%, в третью - при регистрации от 75 до 200 случаев на 100 тыс. человек за две недели.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано более 371 тыс. заболевших, свыше 360 тыс. инфицированных выздоровели, 8 316 жителей в результате осложнений умерли.