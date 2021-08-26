Смертность от COVID-19 в Вологодской области за семь месяцев возросла в 45 раз

ВОЛОГДА, 26 августа. /ТАСС/. Смертность от COVID-19 за семь месяцев увеличилась в Вологодской области в 45 раз - до 1 195 человек в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Более 82% умерших от COVID-19 и внебольничной пневмонии - это граждане старше 60 лет, сообщил в четверг начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

"В общей структуре заболевших [COVID-19] на долю лиц старше 60 лет приходится 34%. По итогам семи месяцев 2021 увеличилось количество и изменилась структура умерших. Отмечается рост числа умерших на 20% в сравнении с показателем прошлого года. За семь месяцев 2020 года умерших от ковида было всего 26 пациентов. За этот же период 2021 года цифра составила 1 195, в 45 раз больше", - сказал Бутаков на заседании регионального оперштаба.

По словам руководителя департамента, 82,3% умерших от последствий заражения коронавирусом и внебольничной пневмонии - это лица старше 60 лет, 61% пациентов моногоспиталей - пожилые люди. "Мы установили, что 25% госпитализированных в тяжелом состоянии в моногоспиталях старше 60 лет вообще не обращались за помощью. И при этом 86% имели сопутствующие заболевания - два, три и более. Чтобы предотвратить развитие осложнений, необходима ранняя госпитализация, стараемся госпитализировать эту категорию в первую очередь", - сказал Бутаков.

На сегодня 37% от общего числа привитых от коронавируса в регионе - это пожилые люди, всего 99 491 человек. Для увеличения охвата иммунизацией в Вологде и Череповце открыли специализированные пункты вакцинации для пожилых людей, чтобы они проходили углубленный медицинский осмотр перед прививкой, получали необходимые консультации и не пересекались с другими возрастными группами. За девять дней работы таких пунктов привито почти 300 человек, сообщил начальник департамента.

На 26 августа в области выявлено 60 659 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 227 человек. Выздоровели 54 124 человека, умер 1 581 человек. Госпитализировано 1 013 человек, из них 123 пациента переносят инфекцию в тяжелой форме - это минимальные показатели с конца июня. План по вакцинации выполнен на 49%, первым компонентом вакцины привито почти 270 тыс. человек, вторым - более 240 тыс. человек.