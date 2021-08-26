Власти Петербурга планируют установить в Кронштадте памятник Николаю Гумилеву

САНКТ-ПЕТЕРБУГ, 26 август. /ТАСС/. Памятник писателю и этнографу Николаю Гумилеву планируют установить в Кронштадте, где прошли первые годы жизни поэта. Об этом журналистам в четверг рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Комитет по градостроительству и архитектуре и администрация Кронштадтского района города по поручению губернатора Санкт-Петербурга прорабатывают вопрос установки памятника поэту Николаю Гумилеву", - говорится в сообщении.

По обращению администрации Кронштадтского района до конца года комитет по градостроительству и архитектуре организует и проведет конкурс на лучший эскизный проект монумента. Сейчас рассматриваются несколько мест его возможной установки. Одно из перспективных - бульвар вдоль улицы Комсомола (от ул. Восстания до Советской ул.), неподалеку от места, где родился и жил поэт.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, с предложением к городским властям установить памятник Гумилеву обратились представители писательских и общественных организаций. Беглов также отметил, что Гумилев был включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом (Ленинградом) и память о которых пока не увековечена установкой памятника. Это позволяет выполнить проект и монтаж монумента за счет бюджетных средств города.

В Кронштадте Николай Гумилев родился и прожил первые годы своей жизни: по одним данным - в доме на Малой Екатерининской улице (ныне улица Карла Либкнехта), по другим - на Офицерской улице (сегодня Советская).

Русский писатель, этнограф, переводчик и георгиевский кавалер Николай Гумилев известен как поэт Серебряного века, кроме того, ему удалось создать школу акмеизма. Он совершил две экспедиции по восточной и северо-восточной Африке в 1909 и 1913 годах. Первый муж Анны Ахматовой, Николай Гумилев был расстрелян в ночь на 26 августа 1921 года.