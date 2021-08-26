В КЧР планируют привлечь более 20 педагогов в 2022 году по программе "Земский учитель"

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) рассчитывают в 2022 году привлечь в села более 20 педагогов по программе "Земский учитель", которая предполагает выплату 1 млн рублей преподавателям, переехавшим из города в сельскую местность. Об этом в четверг рассказала в ходе прямого эфира в Instagram министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"Поскольку мы на сегодняшний день испытываем дефицит в 1,5% кадров: учителей физики, химии, русского языка и физической культуры, то на протяжении четырех лет намерены участвовать в программе "Земский учитель". В 2022 году 22 земских учителя прибудут в регион. Мы рассчитываем, что в том числе за счет этой программы все эти проблемы будут решены", - сказала Кравченко.

Участники программы будут отбираться на конкурсной основе. Основным критерием для отбора претендентов будет наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, и возраст до 55 лет включительно. В 2020 году в села республики были привлечены 27 земских учителей.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.