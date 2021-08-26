Команды из 36 регионов РФ вышли в финал всероссийского конкурса грантов для педагогов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Участие в финале всероссийского конкурса грантов среди педагогических коллективов школ "Сквозные образовательные траектории" примут команды из 36 регионов России. Об этом сообщила эксперт Национального союза педагогов Наталья Шадрина в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам приема и отбора заявок на первый конкурс грантов среди педагогических коллективов школ России.

"У нас получается, что из одного региона вышло 3-4 проекта, из какого-то региона - один, но в целом в совокупности получилось, что 36 регионов будут принимать участие в финале", - сказала она.

Шадрина отметила, что больше всего заявок было получено из Московской, Воронежской, Самарской и Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского и Пермского краев и Удмуртской Республики. Кроме того, она добавила, что основной задачей конкурса является возможность сформировать локальные профессиональные сообщества внутри регионов, которые позволят создавать устойчивое развитие системы образования.

Председатель правления Ассоциации специалистов развивающего обучения "Маро" Алексей Воронцов отметил, что в конкурсе принимают участие не только крупные города, но и села. "В нашей номинации более 60% из тех [участников], а это было более 100 проектов, которые подали [заявки] по нашему направлению [непрерывное образование] - это сельские школы и малые города. Принципиально важно, что в этот проект включились не только крупные мегаполисы типа Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал он.

На сайте проекта сказано, что в конкурсе есть шесть номинаций: непрерывное образование, социальное партнерство, культурное многообразие, здоровье, проектная деятельность и цифровизация. Самым популярным грантовым направлением среди участников стала "Проектная деятельность" - на него было подано наибольшее количество заявок - 511. На получение грантов в номинации "Здоровье" претендовал 321 проект, и еще 298 поступило в номинации "Цифровизация".

Социально ориентированная некоммерческая организация "Обрсоюз" запустила летом 2021 года всероссийский конкурс грантов среди педагогических коллективов школ "Сквозные образовательные траектории". На первом этапе поступило 1 850 заявок из 79 регионов России. Итоги конкурса в шести номинациях будут подведены на форуме "Инновационные траектории образования" с 15 по 17 октября в Крыму. Победители получат на осуществление проекта по 1 млн рублей.