Чешский суд подтвердил решение МВД об отказе в убежище обвиняемому в РФ Сергею Кудашкину

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Городской суд Праги отказался в четверг удовлетворить жалобу обвиняемого в РФ в мошенничестве российского предпринимателя Сергея Кудашкина на решение МВД Чехии отказать ему в предоставлении убежища в республике. Об этом сообщила журналистам рассматривавшая дело судья Ленка Лоудова.

"Городской суд Праги отказался удовлетворить жалобу Кудашкина на МВД, которое приняло решение о необоснованности предоставления ему убежища в республике", - отметила она.

Выдачи Кудашкина добиваются органы российского правосудия. Пражский суд признал, что в России ему будут обеспечены гарантированные законом права и соответствующие международным стандартам условия содержания.

Житель Саранска 43-летний Кудашкин был задержан в 2019 году в Праге. За два года до этого его розыск инициировало МВД по Республике Мордовия.