На территории Нижегородской ярмарки появился арт-объект художника Аске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Арт-объект "Строители будущего" известного современного художника Дмитрия Аске появился на благоустроенной территории Нижегородской ярмарки. Объект высотой более пяти м символизирует образ триединства основных ролей в любом проекте - организатора, архитектора и исполнителя, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

"На территории Нижегородской ярмарки появился арт-объект "Строители будущего". Его автор - художник Дмитрий Аске, куратор проекта - Фонд поддержки современного искусства "Винзавод", платформа Urban Art", - говорится в сообщении.

Объект создали из нержавеющей стали на металлическом каркасе, его высота - 5,5 метра. Скульптурная композиция воплощает образ триединства основных ролей в любом проекте: организатора, архитектора и исполнителя. Эту концепцию поддерживает цветовое решение, основанное на желтом, синем и красном цветах. Скульптура олицетворяет рабочий процесс, в котором основными инструментами являются гаджеты, с помощью которых и воплощаются идеи.

"Сейчас мы находимся на стадии переосмыслении советского наследия в попытках выработать собственный художественный язык и близкие современному человеку ориентиры, паблик-арт становится наиболее актуален. Паблик-арт может как выполнять роль современной городской скульптуры, так и носить функциональное назначение. Также он выступает инструментом брендинга территории, по-новому представляя лицо города", - отметил заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Художник считает, что "Строители будущего" - новый символ обновляющегося исторического города, который сумел сохранить свою уникальность и идентичность. "Поступило предложение сделать объект для этого пространства, которое сочеталось бы с внешним видом нового здания ярмарки и с его содержанием, с теми фестивалями и мероприятиями, которые проходят внутри, которые посвящены созиданию и конструктивным изменениям в нашей жизни", - сказал Аске.

Работа Аске стала для Нижнего Новгорода четвертой. Первая располагается в обновленном здании центра культуры "Рекорд" и будет доступна для широкой публики в сентябре. Кроме того, художник создал два мурала: на улице Октябрьской и в Ленинском районе. Работы художника были представлены на выставках в России, Бельгии, Великобритании, Германии, Мексике и США. В 2013-2019 годах он создал масштабные муралы на фасадах домов в Москве, Салавате, Выксе, Владивостоке, Мангейме (Германия) и Туле.