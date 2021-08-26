Чувашия и АНО "Национальные приоритеты" договорились о взаимной консультационной поддержке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики. Документ предполагает взаимную консультационную и информационную поддержку, а также продвижение тем, связанных с реализацией нацпроектов.

"Стороны планируют совместно повышать осведомленность граждан о возможностях и результатах национальных проектов. Основными направлениями взаимодействия являются взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка, а также продвижение в публичном информационном поле тем, связанных с реализацией проектов", - отметили в пресс-службе.

Глава Чувашии Олег Николаев считает, что взаимодействие с организацией "Национальные приоритеты" поможет в информировании людей о том, что и когда они могут получить с помощью национальных проектов. "Важно, чтобы люди знали, что делается в рамках национальных проектов, чувствовали изменения, которые происходят и четко могли их оценивать", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Глава региона добавил, что в Чувашии активно вовлекают население в реализацию национальных проектов уже на стадии планирования работ. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" уточнила, что такой подход поддерживается и на федеральном уровне. "Люди должны знать о возможностях национальных проектов и вовлекаться. Важно, что регион думает об этом и активно включается в эту работу", - процитировали Малявину в пресс-службе.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в Указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, летом 2020 года они были продлены до 2030 года. Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются.