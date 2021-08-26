СМИ: в Словакии зарегистрировано четыре смерти, связанные с вакцинацией от коронавируса

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Медики зарегистрировали в Словакии четыре летальных исхода, связанные с вакцинацией от коронавируса. Со ссылкой на входящий в систему национального министерства здравоохранения Государственный институт по контролю лекарств об этом сообщило в четверг Словацкое радио .

В Словакии с 26 декабря прошлого года зафиксировали 8 286 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса. Из них 890 носят серьезный характер. С применением вакцины производства британско-шведской фирмы AstraZeneca связано две смерти жителей республики. По одному летальному исходу приходятся на препараты американской фирмы Moderna, а также на вакцину совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. На территории республики доминирует штамм "дельта". На данный момент иммунизацию завершили 2 140 400 жителей пятимиллионной страны.