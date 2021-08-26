В Ростове-на-Дону наградили победителей и призеров Олимпиады в Токио

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Победителей и призеров ХХХII летних Олимпийских игр в Токио из Ростовской области наградили в Ростове-на-Дону. Спортсмены из Ростовской области завоевали четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали в различных дисциплинах, сообщает в четверг пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону.

"Глава администрации города Алексей Логвиненко вручил сертификаты на получение призов и премий олимпийским чемпионам. За завоевание золотой медали - 1,5 млн рублей, за завоевание серебряной медали - 1 млн рублей, за завоевание бронзовой медали - 500 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Сертификаты вручили олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике, двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр Никите Нагорному, олимпийской чемпионке по фехтованию, бронзовому призеру Олимпийских игр Ларисе Коробейниковой, олимпийским чемпионкам по синхронному плаванию Владиславе Уразовой и Владе Чигиревой, серебряным призерам Олимпийских игр по гандболу Владлене Бобровниковой, Анне Вяхиревой, Виктории Калининой, Полине Кузнецовой, Ксении Макеевой, Юлии Манагоровой и Анне Сень.

Помимо спортсменов, премии также получили тренеры: за завоевание спортсменами золотых медалей - 500 тыс. рублей, за завоевание спортсменами серебряных медалей - 300 тыс. рублей, за завоевание спортсменом бронзовой медали - 200 тыс. рублей.

"Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в год спорта в городе. За олимпийскими победами стоит не только талант спортсмена, но и огромный труд всех тех, кто с первых лет занятий вложил свою любовь и мастерство в воспитание чемпионов", - цитирует пресс-служба главу администрации города Алексея Логвиненко.