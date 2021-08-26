На Ямале около 3,5 тыс. детей представителей коренных народов доставят из тундры в школы

ТАСС, 26 августа. Порядка 3,5 тыс. детей представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) доставят вертолетами из тундры в школы-интернаты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"К началу учебного года около трех с половиной тысяч ребят из числа коренных малочисленных народов Севера доставят из тундры в школы-интернаты. Первыми к кампании по сбору детей подключились Тазовский и Ямальский районы (20 августа). Из самых дальних точек Гыданской, Антипаютинской, Находкинской, Тазовской и Ямальской тундры было доставлено более 700 детей", - говорится в сообщении с уточнением, что доставлять детей в школы-интернаты будут до 10 сентября.

Детей примут 26 школ-интернатов, расположенных в городе Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах.

В пресс-службе добавили, что во всех школах-интернатах перед встречей детей проведены генеральные уборки. Постоянно будет проводиться дезинфекция всех помещений. "По утрам ребята и сотрудники будут проходить бесконтактную термометрию, внешний осмотр и дезинфекцию рук. В целях минимизации контактов обучающихся, в интернатах для классов составлено индивидуальное расписание уроков и график питания", - уточнили в пресс-службе.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) - это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).