В Пензенской области в 2021 году впервые с советского времени заменят 60 км теплосетей

ПЕНЗА, 26 августа. /ТАСС/. Объем перекладки теплосетей в Пензе в 2021 году составит около 60 км. Это рекордный показатель за всю историю региона с советского времени, сообщил в четверг врио губернатора Олег Мельниченко.

"В этом году мы перекладываем около 60 километров муниципальных и внутриквартальных сетей. Такое количество сетей у нас не перекладывалось со времен Советского Союза", - отметил Мельниченко.

Работы проводятся по программе ПАО "Т Плюс", инвестиции в компании в систему теплоснабжения города до 2035 года составят более 60 млрд рублей.

По словам Мельниченко, в 2021 году на подготовку региона к зиме выделено более 1,38 млрд рублей. Уже заменено 18 км ветхих сетей теплоснабжения, около 600 км электрических сетей и почти 22,7 км водопроводных сетей

"Для повышения надежности, устойчивости и эффективности систем теплоснабжения в Пензенской области проводятся децентрализация источников теплоснабжения в райцентрах и малочисленных населенных пунктах, установка современных модульных котельных на объектах соцкультбыта, а также перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление. По состоянию на 1 августа, из 27 муниципальных районов Пензенской области на указанный способ отопления перешли 15 муниципальных образований", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.