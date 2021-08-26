В Мордовии по нацпроекту модернизируют треть школ искусств

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Треть школ искусств планируют модернизировать в Мордовии по национальному проекту "Культура", сообщила в четверг пресс-служба правительства республики по итогам поездки в Мордовию заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой.

"В Мордовии 36 базовых детских школ искусств и обширная филиальная сеть. Отрадно, что треть из них мы сможем модернизировать в рамках национального проекта "Культура", - цитирует пресс-служба Ярилову.

По словам замминистра, Мордовия направляет в отрасль культуры более 3,5% консолидированного бюджета республики. "Это очень хороший показатель. Мордовия очень активный участник национального проекта "Культура", - отметила замминистра.

В четверг Ярилова посетила модельную библиотеку "Библиоэкспресс" на базе Центральной библиотеки Рузаевского района, которая открылась в прошлом году, государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева и другие объекты.