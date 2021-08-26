Губернатор Ленобласти предложил увеличить срок грантовых проектов до трех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил увеличить срок проектов, реализуемых на средства грантов, с года до трех лет. Об этом глава региона сообщил в четверг во время диалога с участниками Гражданского форума "Команда 47".

"Я подготовил соответствующее предложение финансистам. Также для НКО нужен навигатор, который поможет определиться, куда пойти за финансовой поддержкой или к кому обратиться - будь это госконкурс или бизнес-структура", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что перспективными направлениями для создания проектов область видит историю, экологию, инициативы, направленные на заботу о старшем поколении.

Участниками форума стали НКО, инициативные жители региона, социальные предприниматели, представители органов власти. Как отметил во время диалога с участниками генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, в последние годы финансирование проектов инициативных граждан увеличилось, получить доступ через регионы к федеральному ресурсу смогли небольшие организации.

Форум стал площадкой и для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются НКО при подаче заявлений на получение гранта. Одной из таких проблем является территориальный признак, когда НКО работает в Ленинградской области, но зарегистрировано в Санкт-Петербурге. "Совместно с Минюстом им окажут поддержку по открытию филиала и другим техническим процедурам, благодаря чему участие в конкурсах грантов для сотен важных и полезных проектов станет возможным", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятия Гражданского форума "Команда 47", проходившего с 24 по 26 августа, нацелены на формирование команд инициативных жителей Ленинградской области, работе над значимыми проектами, обсуждение и решение проблем некоммерческих организаций.