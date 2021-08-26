В Коми начали сокращать число коек для больных с ковидом

СЫКТЫВКАР, 26 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми начали сокращать количество коек для больных с коронавирусом в связи с уменьшением числа пациентов моногоспиталей. За сутки число коек сокращено на 200 единиц, сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба.

"Мы начали сокращать койки, это хороший знак. Сократили 200 коек, сегодня у нас развернута 2 721 койка, из них занято 1 869, вчера была занята 1 941 койка. Это хорошо, люди выздоравливают", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, которой размещено на официальной странице региона в соцсети в "ВКонтакте".

Как отметил глава республики, за сутки выявлено 253 заразившихся коронавирусом, но при этом второй день подряд в регионе отмечается рекорд по числу выздоровевших - 623 человека.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 242 827 человек, завершили иммунизацию 210 533 человека. В регионе очень большой запас вакцины - 118 тыс. доз, отметил глава Коми, призвав жителей прививаться активнее.

На 26 августа в Коми зафиксировано 62 147 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 253 человека. Выздоровели 52 136 человек, умерли 1 433. Привито 38,6% взрослого населения Коми.