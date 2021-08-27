Требования в СанПиНе по профилактике инфекций сократили почти в 1,5 раза

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Актуализированные санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний, которые вступят в силу 1 сентября и будут действовать до 2027 года, объединили требования 58 действующих документов. Такая систематизация позволила сократить количество требований почти в 1,5 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Обновленные санитарные правила объединили в себе кодифицированные требования 58 действующих санитарных правил по профилактике инфекционных болезней, которые были актуализированы с привлечением научного и практического звена, с учетом современного уровня развития общества, науки и технологий, а также реализации задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в современных условиях. Проведенная работа по систематизации в целом позволила сократить количество обязательных требований почти в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Правила устанавливают требования, обеспечивающие предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза, а также управление рисками с помощью комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как пояснили в ведомстве, основные обновления в правилах коснулись гармонизации терминологии и понятий с действующим законодательством, актуализации требований в области обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными биологическими агентами. Также были уточнены санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению возникновения и распространения отдельных инфекций, включая грипп, острые респираторные инфекции и инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Кроме того, был оптимизирован объем требований к санитарной охране территории Российской Федерации.

"В соответствии с законодательством новые санитарные правила прошли все необходимые процедуры, включая их публичное обсуждение, оценку регулирующего воздействия, рассмотрение с участием бизнес-сообщества в рабочих группах при профильной подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе", - добавили в ведомстве.