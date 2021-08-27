Соглашения в сфере туризма, энергетики и логистики заключат власти Камчатки на ВЭФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Более 10 соглашений с инвесторами в сферах туризма, гостиничного дела, а также связи, энергетики, образования планируют подписать власти Камчатского края на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Восточный экономический форум - это в том числе уникальная площадка для привлечения инвестиций. Инвестиции всегда давали и дают мощный толчок к социально-экономическому развитию региона. В рамках VI ВЭФ Камчатка планирует, к примеру, заключить соглашение с группой Accor. Это будет трехстороннее соглашение, где третьей стороной выступит Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. В рамках соглашения предусмотрена реализация проекта по строительству двух современных гостиниц в Петропавловске-Камчатском по стандартам международных брендов. С учетом того, что туризм сегодня является одним из основных направлений развития полуострова, строительство современных гостиниц позволит не только создать новые рабочие места, но и увеличить поток туристов на Камчатку", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Юлии Морозовой.

Также в планах работы на форуме - заключение соглашения о сотрудничестве с АО УК "Аэропорты регионов" по формированию и развитию Камчатского края в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой. Данное соглашение позволит развивать пассажирские перевозки по территории полуострова и будет способствовать дальнейшему развитию воздушных и мультимодальных перевозок. Всего планируют заключить более десяти соглашений с инвесторами.

ВЭФ-2021 пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Камчатские участники форума расскажут о рекреационном, туристическом, природном потенциале региона. Одной из тем обсуждения станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края. В частности, речь пойдет о формировании "зеленого" мышления, как важной части "зеленой" экономики.