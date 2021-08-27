Дети-сироты в краевой столице Камчатки получили жилье после вмешательства прокуратуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Семеро детей-сирот в Петропавловске-Камчатском смогли получить положенное им по закону жилье только после вмешательства прокуратуры. Администрация города не выполняла возложенные на них обязательства по обеспечению жильем этой социальной группы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Установлено, что за семью местными жителями, являющимися лицами из числа детей-сирот, было признано право на получение жилых помещений. Вопреки требованиям закона, молодые люди не были обеспечены жильем. Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности предоставить сиротам жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, и заключить с ними соответствующие договоры найма специализированного жилого помещения. Суд исковые требования удовлетворил", - говорится в сообщении.

В настоящий момент все сироты получили благоустроенные квартиры.