Циклон принес на север Чукотки мокрый снег

ТАСС, 27 августа. Очередной циклон принесет в арктические районы Чукотки понижение температуры, мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с, сообщается на сайте Чукотгидромета.

"На большей территории округа облачно с прояснением, на северном побережье мокрый снег. Северо-западный ветер 3-8 м/ с с порывами до 9-14 м/с, на арктическом побережье усиления до 22 м/с. Температура до -5 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Как отметили в беседе с ТАСС в Чукотгидромете, снег в августе - нередкое явление для арктических районов Чукотки.

По информации на онлайн-табло аэропорта в Угольных Копях, в пятницу из окружной столицы по метеоусловиям не вылетели два рейса - в Ваеги и Провидения.