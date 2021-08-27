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Власти Чукотки направят около 14 млн рублей на ремонт прогулочных зон в арктическом городе

По словам помощника главы администрации Билибинского муниципального района, рабочие поменяют брусчатку, установят бордюрный камень, а также поменяют ограждения и лавочки

ТАСС, 27 августа. Пять прогулочных зон благоустроят в городе Билибино на севере Чукотки. На эти цели из бюджета округа и муниципалитета выделено около 14 млн рублей, сообщил ТАСС помощник главы администрации Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа Иван Чайкин.

"Завершается благоустройство пяти прогулочных зон - их покрытие уже давно требовало ремонта. Это популярные места для неспешных прогулок горожан, в том числе и вдоль школы до единственной в Билибине городской площади. Рабочие поменяют брусчатку, установят бордюрный камень, а также поменяют ограждения и лавочки. Всего на эти цели выделено около 14 млн рублей, в том числе почти 4 млн в рамках инициативного бюджетирования", - сказал Чайкин.

Билибино - административный центр Билибинского района Чукотского автономного округа, в нем живут около 5,5 тыс. человек. Здесь же расположена самая северная АЭС России и мира, работающая в зоне вечной мерзлоты.

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РоссияЧукотский автономный округ
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