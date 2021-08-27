Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже опасной отметки

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре у Хабаровска снизился до 599 см, что на 1 см ниже опасной для города отметки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Уровень - 599 см. Подтоплено 48 населенных пунктов, за сутки добавились еще два поселения, но по количеству подтоплений существенных изменений не произошло", - сказали в пресс-службе.

Накануне было подтоплено 29 жилых домов, 120 приусадебных участков, более 1,5 тыс. дач, 482 земельных участка и 68 участков дорог.

Дома подтоплены в основном в поселке Корсаково-2, у части жильцов есть городские квартиры, некоторые разместились у знакомых и родственников. За обстановкой на месте следят спасатели. В Хабаровске на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный подтоплено около 1,4 тыс. дач. В самом городе в воде оказались один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков дорог. Поселения подтоплены также в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.

Паводок на Амуре постепенно смещается ниже по течению. К Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет к 29-30 августа с отметками 620-680 см. Сейчас у города, по информации Дальневосточного Гидрометцентра, вода поднялась до 619 см. Опасным считается уровень 650 см.