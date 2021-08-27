Российские военные выдали 250 продуктовых наборов на юго-западе Сирии

ДАРАА /Сирия/, 27 августа. /ТАСС/. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе гуманитарной акции выдал 250 продуктовых наборов общей массой три тонны в городе Дараа на юго-западе Сирии. Об этом сообщил журналистам представитель центра Алексей Савинов.

"Центром была организована гуманитарная акция в городе Дараа. В ходе нее было выдано 250 продуктовых наборов общей массой три тонны", - сообщил Савинов.

По его словам, акция была организована для жителей провинции, которым удалось выйти с территорий, подконтрольных боевикам антиправительственных сил. Также российские медики провели осмотры и оказали медицинскую помощь жителям провинции.

Город Дараа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции. Именно в этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками.