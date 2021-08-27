{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют 27 августа в Москве до 24 градусов тепла

В ночь на 28 августа температура опустится до 13 градусов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Синоптики ожидают в Москве в пятницу облачную погоду с прояснениями и до 24 градусов тепла. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до 13 градусов.

В Подмосковье прогнозируют от 21 до 26 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 10 градусов. По области местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный, порывы могут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.

Теги
РоссияКлимат
Еще один город Ямала подключат к пилотному проекту по обновлению фасадов домов
Работы начнут в 2022 году
Читать полностью