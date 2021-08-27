Еще один город Ямала подключат к пилотному проекту по обновлению фасадов домов

ТАСС, 27 августа. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) присоединится в следующем году к пилотному проекту по обновлению фасадов многоквартирных домов с использованием разных технологий ремонта. Такие работы уже проведены в трех домах Нового Уренгоя, крупнейшего города ЯНАО, и продолжаются в Надыме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

С 2020 года в городах Надым и Новый Уренгой реализуется проект по обновлению фасадов 12 многоквартирных домов с использованием разных технологий ремонта: оштукатуривание, окрашивание и использование навесных вентилируемых фасадов. Ожидалось, что работы завершатся в августе 2021 года.

"В 2020 году в рамках реализации пилотного проекта по обновлению фасадов многоквартирных домов отремонтированы три многоквартирных дома в городе Новый Уренгой. Ремонт выполнен по двум технологиям проведения работ: оштукатуривание по утеплителю и устройство навесных вентилируемых фасадов с утеплением. Работы выполнены в установленный срок. В 2022 году планируется обновить фасады в рамках данного проекта в городе Ноябрьск", - говорится в сообщении.

В этом году обновление фасадов выполняется в десяти многоквартирных домах в Надыме.

В пресс-службе уточнили, что в рамках проекта выполняются работы по ремонту штукатурного слоя и межпанельных швов фасада, обшивке балконов, окрашиванию, замене оконных блоков, ремонту входных групп и отмостки.

Проблема обновления жилого фонда остро стоит для многих арктических городов. Пилотный проект по ремонту фасадов на Ямале должен продемонстрировать степень энергоэффективности использования данных технологий.