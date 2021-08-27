Министр просвещения РФ проведет Общероссийское родительское собрание 28 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Традиционное Общероссийское родительское собрание с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым состоится 28 августа в 12:30 по московскому времени. В этом году собрание пройдет в формате видеоконференции с подключением участников из всех федеральных округов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Стартует новый учебный год, российские школы ждут важные перемены - в каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы, приступают к работе более 2,5 тысячи советников директоров по воспитанию, которые прошли подготовку на базе МДЦ "Артек". С 1 сентября 2022 года во всех школах также начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты. О том, что представляют из себя эти изменения и как они повлияют на жизнь школьников, учителей и родителей, расскажет 28 августа на традиционном Общероссийском родительском собрании министр просвещения России Сергей Кравцов", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году собрание пройдет в формате видеоконференции, к которой в режиме онлайн смогут подключиться участники из всех федеральных округов страны. Участие в Общероссийском родительском собрании также примут руководители ведомств и региональных органов управления образованием, представители экспертных и общественных организаций.

В рамках подготовки к мероприятию на сайте собрания была организована горячая линия для сбора и анализа вопросов от родительской общественности и профессионального сообщества. "На горячую линию собрания уже поступило свыше 3 тыс. обращений, среди которых особое место занимают вопросы, касающиеся обновления инфраструктуры школ, санитарно-эпидемиологических норм в новом учебном году, пятидневного обучения и школьного питания. Также родителей интересует проведение всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ и проблема распространения готовых домашних заданий", - рассказали в пресс-службе.

Министерство просвещения Российской Федерации и Национальная родительская ассоциация проводят Общероссийское родительское собрание ежегодно начиная с 2014 года. Оно позволяет министерству получить обратную связь, услышать мнения по различным направлениям развития образования и воспитания, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, а также рассказать о нововведениях и перспективах.