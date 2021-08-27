В кабмине сочли избыточным применение статьи о нападении на представителей власти к врачам

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на законопроект замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федота Тумусова, которым предлагается распространить статью Уголовного кодекса РФ о наказании за применение насилия в отношении представителей власти на медицинских работников. Текст есть в распоряжении ТАСС.

В проекте отзыва указано, что "понятие "представитель власти" подразумевает прежде всего наличие у такого лица распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости". Однако "медицинские работники такими полномочиями не обладают".

В кабмине обратили внимание на формулировки законопроекта, которые допускают возможность отнесения неограниченного круга должностных лиц к категории "лиц, приравненных к представителю власти на основании соответствующих федеральных законов". При этом необходимые критерии схожести правовых статусов отсутствуют, а в пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на повышение защищенности только медицинских работников.

Правительственная комиссия указывает на то, что уже сейчас в Уголовном кодексе "установлены повышенные меры ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью", а также за угрозы в отношении граждан в связи с их служебной деятельностью.

По словам составителей отзыва, автор не привел статистических данных, свидетельствующих о недостаточности или неэффективности действующих уголовно-правовых норм. "Кроме того, спорным представляется также изложенный в пояснительной записке тезис о том, что установление соответствующей уголовной ответственности обеспечит повышение престижа медицинской профессии, - говорится в тексте. - Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".