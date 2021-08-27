В лагерях Кировской области отдохнуло на 80% больше детей, чем в прошлом году

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Более 48 тыс. детей отдохнули в лагерях Кировской области в 2021 году, что на 80% больше, чем в прошлом. Для детей провели спортивные, лингвистические, экологические и другие смены, рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов.

"По предварительным данным, в лагерях региона отдохнули свыше 48 тыс. детей, что на 80% выше показателя прошлого года. Дети смогли оздоровиться и приобрести навыки туристской, строевой, медицинской, физической подготовки, знания в области гуманитарных и технических наук. В этом году, помимо традиционных спортивных смен, в лагерях проводились лингвистические, экологические и другие смены. Уверен, что полученный опыт и впечатления помогут детям в их дальнейшей учебе", - сказал Барминов.

Он уточнил, что все загородные организации работали в соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями Роспотребнадзора.

Детские лагеря в Кировской области в этом году начали принимать детей с 1 июня. Всего работало более 460 лагерей, в том числе более 20 загородных. Количество детей в отрядах не превышало 75% от проектной вместимости (в 2020 году наполняемость составляла не более 50%). Детей в лагерь принимали при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, от детей не требовали результаты тестов на коронавирус. Персонал на каждую смену допускали только при наличии отрицательного теста на коронавирус, полученного не ранее чем за три дня до выхода на работу.

В прошлом году загородные лагеря начали работу с 1 июля, всех детей и сотрудников обследовали на COVID-19, были запрещены массовые мероприятия, родителям также не разрешали приходить на территорию, а персонал пребывал в лагерях круглосуточно.