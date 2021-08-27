Программу подготовки советников по воспитанию детей в школах доработают к лету 2022 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" и другие организации, занимающиеся подготовкой советников по воспитанию для директоров школ, за предстоящий учебный год доработают программу с учетом пожеланий первых выпускников, сообщил ТАСС директор лагеря Константин Федоренко в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

"В этом году 10 пилотных субъектов - это около 2,5 тыс. советников [подготовлены при участии "Артека"]. 1 сентября мы завершаем работу [по подготовке] и переходим в рефлексию. В течение учебного года 2021-2022 годов мы сможем взять обратную связь от самих советников - каких навыков и компетенций не хватило в теоретической подготовке детей, классных руководителей, педагогов школ", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что после доработки программы она будет отправлена в регионы.

Собеседник агентства добавил, что "Артек" был выбран для подготовки советников "благодаря тому, что воспитательные технологии <...> сохранены". В реализации программы участвуют Российское движение школьников, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, другие организации.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.