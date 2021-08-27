В Московском регионе не ожидается сильных дождей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сильных дождей в Москве и в Подмосковье в пятницу не ожидается, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синяков.

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура в столице достигнет 21-23 градусов и от 19 до 24 по области", - сказал он.

По словам Синякова, ветер восточный - 4,9 м/с. Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.

Эксперт также отметил, что на выходные в Московском регионе пройдут без дождей, в воскресенье воздух может прогреться до 24 градусов тепла.

"В выходные ожидается переменная облачность, без осадков", - сказал собеседник агентства.

Синяков добавил, что в субботу в столичном регионе ожидается 21-23 градуса тепла, а в воскресенье - до 24 градусов тепла. "Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, 3,8 м/с. Атмосферное давление немного выше нормы - 749-751 мм рт. ст. (норма 748 мм рт. ст.)", - рассказал метеоролог.