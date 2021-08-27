Власти Прикамья разрешили работу торговых центров по выходным

ТАСС, 27 августа. Власти Пермского края отменили введенный из-за пандемии коронавируса запрет на работу по выходным крупным торговым центрам, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Пермском крае внесены изменения в перечень мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, отменен запрет на работу по выходным дням (субботам и воскресеньям) крупных торговых и торгово-развлекательных центров, а также гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском", - говорится в сообщении.

В релизе при этом отмечается, что до 30 сентября продлены всех действующие в регионе ограничительные меры. Сейчас в крае запрещена работа ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений, ограничена деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания с 01:00 до 06:00 часов. Не допускается проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Действует масочный режим.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в настоящее время ситуация в регионе незначительно стабилизировалась, но все равно остается крайне напряженной. Ежедневно Роспотребнадзор подтверждает свыше 470 случаев заражения коронавирусом, а медучреждения испытывают еще более высокую нагрузку, чем в декабре 2020 года.