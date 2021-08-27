Минобрнауки запустит исследование по международной миграции ученых

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ запустит исследование по международной миграции ученых, в том числе российских, из-за развернувшейся вокруг оттока квалифицированных специалистов из РФ дискуссии. Об этом в пятницу сообщил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

"Поскольку на сегодня широкая дискуссия развернулась [вокруг оттока специалистов из РФ], то мы как министерство науки и высшего образования запускаем сейчас большое мониторинговое исследование по международной миграции ученых, в том числе российских", - сказал он.

Фальков отметил, что до конца 2021 года министерство будет обладать серьезно проработанной информацией о том, как на самом деле обстоит в РФ данная ситуация. "Цифры [количество мигрировавших ученых] указаны не совсем корректно, и ситуация не такая трагическая, как ее пытаются представить", - уточнил он.

Ранее главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин сообщил, что число ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, выросло в пять раз за последнее десятилетие, и Россия сегодня - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд идет сокращение числа ученых, в итоге за три десятилетия страна потеряла две трети исследователей.