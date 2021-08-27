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Более 280 артефактов XIX века обнаружили археологи при раскопках в центре Москвы

На территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде специалисты обнаружили старинный жетон воспитанника - овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом - 1853, а также фрагменты керамической кухонной и столовой посуды, изразцы и светильники

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты нашли 285 артефактов XIX века во время раскопок на территории бывшего Воспитательного дома в Москве. Среди находок - старинный жетон воспитанника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде археологи нашли 285 артефактов XIX века. Работы проводят специалисты Института археологии Российской академии наук", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, новые находки - прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. "Среди интересных артефактов - старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом - 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребенка. Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены, поэтому мы надеемся, что до наступления холодов здесь будут найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков", - сказал Емельянов.

На месте археологических исследований найдены также следы косторезного производства - фрагменты пластин из костей животных. Из них, вероятнее всего, вырезали круглые пуговицы. Еще в археологической коллекции присутствуют образцы готовых изделий учеников - костяные ложечки. Дело в том, что при Воспитательном доме работали мастерские, в которых детей обучали ремеслам. Помимо резьбы по кости, мальчики осваивали башмачное, красильное, перчаточное и текстильное дело, девочек учили домоводству, рукоделию, шитью и плетению кружев.

"Также среди находок - фрагменты керамической кухонной и столовой посуды, а также изразцы и светильники. Кроме того, специалисты обнаружили элементы кожаной обуви", - говорится в сообщении.

Московский императорский воспитательный дом учредила императрица Екатерина II в 1763 году как благотворительное учебно-воспитательное заведение для детей, оставшихся без родителей. После 1917 года он был упразднен.

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